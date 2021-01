LIVE stream - Neužitečný Pepík / čte Martin Matejka / premiéra

Vzhledem k tomu, že stále nemůžeme hrát a do konce února se to nejspíš nezmění, připravili jsme pro vás další sérii nedělního pohádkového čtení. Každou lednovou a únorovou neděli v 15 hodin vám některý z našich herců či hereček přečte jednu pohádku z knihy Arnošta Goldflama O nepotřebných věcech a lidech. Osm pokračování vás zároveň zavede do osmi zajímavých a zvláštních prostředí v zákulisí divadla.

Sledujte na Facebooku a YouTube