LIVE stream - Výstava vítězů a finalistů mezinárodní soutěže Best in Design 2020: Design nezastavíš!

Mezinárodní soutěž Best in Design v rámci Zlin Design Week už 11 let podporuje mladé designéry – a to i v době kultuře nepřející. Společně s přihlašováním do dalšího ročníku této soutěže se totiž otevírá i unikátní virtuální výstava vítězů a finalistů z roku 2020. Otevřeno bude 24 hodin denně od 8. 12. 2020 do 31. 1. 2021!

Soutěž Best in Design odstartovala v roce 2010 a od té doby podporuje designéry do 30 let z celého světa. Kromě finanční podpory zajišťuje začínajícím tvůrcům i kontakt s profesionály, zpětnou vazbu a mediální podporu. Soutěž je nedílnou součástí Zlin Design Weeku, který každý rok v květnu promění Zlín v nevšední město plné designu. Více informací o festivalu najdete na www.zlindesignweek.com.

Dosud však nikdy nevznikla výstava podobného formátu – dokonce ani v kontextu celé české kulturní scény. Netradiční koncept využívá prostředí Mozilla Hubs v takovém rozsahu vůbec poprvé, a kromě vystavení exponátů ve virtuálním prostředí umožňuje návštěvníkům vzájemně interagovat. Prostřednictvím svých avatarů spolu mohou vzájemně konverzovat i sdílet obsah.

Návštěvníky čekají ukázky prací 30 finalistů mezinárodní soutěže Best in Design 2020 z oděvního, průmyslového, produktového, grafického či digitálního designu.