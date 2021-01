O líné babičce - Letní sezona

Poprvé za čtvrt století existence Divadla v Dlouhé jsme naplánovali hraní v letních měsících. Důvody jsou zřejmé - epidemie covidu 19 a následná opatření nás připravila o možnost hrát v měsících pro divadlo obvyklých. Na přelomu června a července, v polovině července a na přelomu srpna a září pro vás chystáme 13 představení.

Návod na to, jak se nebát (plnit si své sny) a užívat si (života)!

Většina babiček jsou elegantní upravené staré dámy, které mají doma vždy pečlivě uklizeno a vzorně napečeno. Nebo to jsou roztomilé stařenky, co kdykoliv ochotně pohlídají vnoučata. Babička z naší inscenace je ale úplně jiná – neuklízí, nepeče, nevaří a občas ani nehlídá děti! I když je má ráda! Ona si totiž plní svá dávná přání, která si celý život střádala do starého škapulíře. A tak z něj pokaždé, když má čas, chuť a náladu, vytahuje jeden papírek za druhým a dělá to, po čem touží. Nic pro ni není problém! Zalétat si balónem? Prima! Naučit se potápět? Proč ne! Vylézt na osmitisícovku? Skvělé!!! Tahle babička totiž zvládne úplně všechno! A možná díky ní přijdete i Vy na spoustu vlastních přání, která si začnete plnit. Řídit nejrychlejší auto na světě? Šlapat do kaluží, aby vás nikdo neviděl? Konečně dělat to, co chcete, a ne to, co se od vás očekává? Tak do toho! Nechte se inspirovat naší „línou“ babičkou!

Za mecenášskou podporu inscenace děkujeme rodině Vránových.