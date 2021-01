LIVE stream - Svatební veletrh tentokrát jinak

Svatební veletrh 2021? Už v lednu! Tentokrát ale jinak.

Svatební veletrh v době Covidu? Bude! Navštívit jej můžete už v lednu a navíc zcela bezpečně. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost potkat se s dodavateli svatebního zboží a služeb, zeptat se jich na cokoliv vás zajímá a hlavně - si vše prohlédnout na vlastní oči a ještě k tomu získat slevy.



Jak to ale provést? Protože to v nejbližší době s hromadným setkáváním lidí nevypadá zrovna růžově, rozhodli jsme se u nás pustit po hlavě do něčeho, co u nás ještě nebylo a připravili jsme PRVNÍ ČESKÝ VIRTUÁLNÍ SVATEBNÍ FESTIVAL!

Bude se konat od pátku do neděle 22. - 24. ledna 2021 a čeká vás online veletrh a zábava v jednom! Představte si stovky stanů pod širým nebem a v každém z nich ti nejlepší z dodavatelů svatebního zboží a služeb, které český svatební trh nabízí!

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

zprostředkujeme vám možnost osobního setkání (skrze video hovory a chat) s dodavateli ze všech možných oborů

budete si moci prohlédnout, co nabízí a zeptat se na cokoli, co vás zajímá

mezi stovkami účastníků si tak můžete vybrat ty, kteří vám sednou nejvíce

získáte spoustu veletržních slev a výhod

čeká vás bohatý doprovodný program

a také soutěže a akce

A V ČEM JSOU NEJVĚTŠÍ VÝHODY VIRTUÁLNÍHO SVATEBNÍHO FESTIVALU?

celý festival bude interaktivní

vybírat si můžete z pohodlí svého domova

a hlavně – bez obav o své zdraví!

Investujte do příprav své svatby 190 Kč (zaváděcí cena platná do 15. 11. 2020), uvidíte sami, že to bude jedna z těch nejlepších investic do vaší svatby. A kromě toho – také jedna z mála, která se vám vrátí, protože na festivalových slevách můžete získat své peníze zpět!