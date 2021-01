Viktor Pivovarov / Moskevská gotika

Národní galerie Praha představí velkou retrospektivní výstavu díla malíře a ilustrátora Viktora Pivovarova. Expozice ukáže jeho bohatou životní dráhu v plné šíři, od jeho raných surrealistických obrazů vytvořených zčásti v kontextu neoficiální umělecké scény v Moskvě v sedmdesátých letech 20. století; přes konceptuálnější plátna a alba kreseb poté, co se v roce 1982 přestěhoval do Prahy, až po jeho podmanivá nová díla, která budou vystavena poprvé. Jednotlivé části budou zkoumat klíčové série, často na rozmarná či filozofická témata, které jsou doprovázeny video- a audioprvky, jež vtáhnou diváka do Pivovarovova osobitého světa ještě hlouběji. Tato výstava bude rovněž vzácnou příležitostí spatřit některé Pivovarovovy nejvýznamnější obrazy, které budou exkluzivně zapůjčeny z největších ruských muzeí.