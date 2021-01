Urban Talks: Leslie Kern

Vnímáme město všichni stejně? Navrhujeme je pro auta nebo kola? Pro ženy či muže? Vytváříme pro sebe přátelské nebo nepřátelské prostředí? A proč je potřeba plánovat města pro všechny? Těmto otázkám se věnuje kanadská urbánní geografka a rovněž profesorka a spisovatelka Leslie Kern. V roce 2019 vydala knihu Feminist City, v které pomocí příběhů popisuje, jak je pro ženu složité fungovat ve městech, jenž plánovali muži. Jak moc je podle Leslie důležité zahrnovat ženský aspekt do urbanismu? A jak by měly vypadat města, aby se v nich ženy cítily dobře? Na to se bude ptát Milota Sidorová, která bude tentokrát moderovat Urban Talks.