LIVE stream - sKORO NA mizině

Nenechte si ujít v neděli 20. prosince na YouTube kanálu Well Stuffed Beaver již čtvrtou epizodu seriálu "sKORO NA mizině" s názvem "DRUHÁ VLNA"

"My už si ten lockdown bez natáčení sKORO NA mizině ani neumíme představit," vtipkuje režisér Vladimír Skórka, který ale dlouho odolával, zda se do dalšího natáčení vrhnout. "Přemluvil nás až Petr Kolečko, který se nabídl, že by jeden díl zase napsal. Nyní tedy finišujeme čtvrtý díl, který napsal Martin Šimiček - autor první a druhé epizody - a když fanoušci podpoří i další díl, dočkají se právě Kolečkova pokračování," prozrazuje Skórka.

V této epizodě se opět objeví manžel herečky Jany Bernáškové, scénárista a producent Rudolf Merkner spolu s ostravskými herci z Divadla Mír, které doplní herečka Barbora Jánová a moderátor Jan Dědek. Překvapením ale bude to, že Rudova role bude oproti jeho předchozím výkonům mnohonásobně výraznější.

Tvůrčí tým seriálu sKORO NA mizině se nově rozrostl o hudebníka Romana Holého (Monkey Business a J.A.R.), který pro pokračování složil hudbu.