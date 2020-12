Clawfinger v Praze

Od okamžiku, kdy poprvé zazářila jejich severská hvězda, uplynulo již neuvěřitelných jednatřicet let. Zatímco debutovým albem z raných devadesátek „Deaf Dumb Blind“ rozkopali do té doby zaběhnuté postupy na tvrděrockové scéně a doslova šokovali veřejnost svým provokativním a svou kritikou stále aktuálním singlem “Nigger”, dostává se kapela během dalších desetiletí i do lehce odlišných stylových poloh, protože v jednom žánrovém šuplíku by se dle vlastních slov, utloukli navzájem. Po posledním studiovém počinu z roku 2007 se nyní schyluje k nové desce, kterou by následující turné mělo podpořit a ukázat CLAWFINGER v plné neutuchající síle a nepolevující ve svých názorech na Svět a dění okolo sebe.

Nekompromisní crossoveroví CLAWFINGER se po čtyřech letech vrací do České republiky a nabízí to, co si věrný fanoušek jejich divokého rapmetalu nemůže a ani nechce nechat ujít, klubový koncert! 6.11.2021 provětrají sympatičtí Skandinávci podzemní prostory pražského klubu Roxy a po památném vystoupení v Abatonu je jasné, že se máme nač těšit.