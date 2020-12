Ane Brun v Praze

Do pražského Paláce Akropolis zavítá Ane Brun 15. října 2021.

Pro letošní podzim nachystala Ane Brun dvě albové novinky. Album „After the Great Storm“ vyšlo 30.10. a „How Beauty Holds the Hand of Sorrow“ vyšlo 27.11. Velké evropské turné k těmto deskám ale bylo díky současné situaci odloženo o celý rok.