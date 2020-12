Aneta Filipová / Jahmal / Pragovka Gallery Pop-up

Pragovka Gallery srdečně zve na výstavu JAHMAL sochařky Anety Filipové. Kurátorkou výstavy je Lucie Nováčková. Výstava potrvá do 7. 1. 2021.

Aneta Filipová (nar. 1991) je čerstvým absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, kde studovala ateliér Sochařství I u Lukáše Rittsteina. Již několik let se zabývá tématem měst a vším, co obsahují. Její sochy propojují různá městská podtémata, jako např. vnímání lidské figury jako pohyblivé architektury v životě, nebo subkulturní otázky jedinců či skupin. Velkoměsta vnímá jako morfologické organismy, které nejlépe tvoří aktuální odraz společnosti. Undergroundová zákoutí jsou pro ni nejzajímavější, a proto v roce 2018 odjela na stáž do New Yorku, kde studovala na Cooper Union of Arts. Zde našla obsahy pro své budoucí práce a sochy.

V New Yorku se inspirovala setkáním s performerkou Jahmal B. Golden. Zaujalo ji téma trans genderu, které je v NYC oproti České republice mnohem otevřenější. Pro hlubší vhled se začala stýkat s lidmi z české trans komunity, díky čemuž objevila plno nevyřešených záležitostí ohledně legislativy.

Její sochy jste mohli vidět na skupinové výstavě Václav Art, Figurama 19, 220 soch AVU nebo na letošní diplomantské výstavě AVU 2020.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram č.16 – Poštovská.

Galerie bude přístupná zvenčí 24 h denně.

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury a Městskou částí Praha 9.

Mediálními partnery Pragovka Gallery jsou ArtMap, jlbjlt.net, Radio 1, informuji, Proti šedi, GoOut, artalk.cz, Rádio DAB Praha a Místní kultura ArtRevue.