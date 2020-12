Prohánět se po ledě? Po tom touží každé dítě! Jak ho to však naučit, aby byly jeho jízdy bezpečné pro něj i pro druhé? Pohybové centrum Monkey´s Gym i letos pořádá zábavné kurzy ledního bruslení pro děti.

Úspěšné kurzy ledního bruslení pro děti od 4 let pořádá pohybové centrum Monkey´s Gym – již tradičně na střeše Galerie Harfa, která se v zimě promění v kluziště, a nově také u OC Arkády Pankrác. Kurzy jsou určeny všem dětem od 4 let – začátečníkům i pokročilým – a vedou je naši zkušení lektoři. Cílem kurzu je provést děti prvními krůčky na bruslích, dodat jim sebevědomí při nové činnosti, společně se naučit úplné základy i prohloubit již naučené dovednosti. Lekce probíhají zábavnou formou dle speciální metodiky a jsou prokládané hrami, které děti moc baví. Délka jednoho kurzu je 55 minut – během dopoledne jsou vždy vypsány 3 termíny a kapacita je 15 dětí na každý termín. O děti se bát nemusíte, protože jsou vždy přítomni 3 zkušení lektoři. A co s sebou? Kromě nadšení je vhodné přinést dětem vlastní brusle (kapacita půjčovny je omezená) a děti musí mít z důvodu bezpečnosti lyžařskou helmu a teplé rukavice (chrániče nejsou nutné).