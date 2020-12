Otevřená Galerie pod vánočním stromem na Chvalech

Staňte se vystavovateli a posly dobrých zpráv ve venkovní galerii na Chvalské tvrzi. Namalujte obrázek, složte báseň či napište vzkaz a potěšte druhé. Svá díla zalaminujte a sami je pak můžete nainstalovat kdykoli v průběhu trvání výstavy. Lanka včetně kolíčků k zavěšení najdete na Chvalské tvrzi hned vedle vánočního stromu. (Doporučujeme kvůli trvanlivosti exponátů a bezproblémové instalaci: formát max A4, raději běžný kancelářský papír z důvodu laminace, technika – např. kresba tužkou, pastelkami, voskovkami; malba pouze vodovými barvami. Výstavu budeme průběžně monitorovat, upravovat a nově nainstalovaná dílka pevněji upevňovat na lanka.)

Nemáte-li možnost laminace, vhoďte nám svá dílka do speciálního vaku umístěného na vratech Chvalského zámku. My je zalaminujeme a přidáme do venkovní expozice, případně kontaktujte Annu Herianovou na emailu: anna.herianova@chvalskyzamek.cz. Více na www.chvalskyzamek.cz

Pod vánočním stromem v termínu od 29. 11. do 8. 12. najdete i schránku Ježíškovy pošty naší MČ, do níž mohou děti zanést své dopisy Ježíškovi.



Rozsviťme o letošním adventu společně úsměv na tváři druhých!