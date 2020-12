Za romantikou i na výstavu do Viničního domku

Od středy 9.prosince se opět otevírá Viniční domek v Modřanech. Kromě romantického posezení v útulném prostředí můžete ve Viničním domku také navštívit výstavu.

Viniční domek je otevřen vždy od středy do neděle. Ve středu a ve čtvrtek je provozní doba od 12:00 do 18:00 hodin a od pátku do neděle od 12:00 do 19:00 hodin.

V prosinci bude konkrétně otevřeno od středy 9. 12. do neděle 13. 12. a poté od středy 16. 12. do neděle 20. 12. (v neděli se ve Viničním domku koná od 11:00 do 16:00 hodin adventní jarmark). V následujícím týdnu bude otevřeno jen ve středu 23. 12. V době od 24. 12. do 27. 12. bude zavřeno.

V posledním prosincovém týdnu bude otevřeno ve středu 30. 12. a ve čtvrtek 31.12. Poté bude v pátek 1. ledna 2021 zavřeno, ale hned na to, v sobotu 2. a v neděli 3. ledna bude Viniční domek opět otevřen.

Při návštěvě Viničního domku si můžete prohlédnout i výstavu Modřanský odboj ve vzpomínkách Františka Kolmana.