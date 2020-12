Cinergy: Jack staví dům

Pro sériového vraha Jacka je každé zabití uměleckým dílem. Své temné mistrovství se snaží během let vybrousit k dokonalosti. I přes jeho vysokou inteligenci se policie pomalu přibližuje, zatímco Jack víc a víc riskuje na cestě k dokonalé vraždě. Ponurý, chytrý i groteskně humorný snímek nás zavádí do USA 70. let.

V hlavních rolích se objeví Matt Dillon a Bruno Ganz, ve filmu účinkují také Uma Thurman či Riley Keough. Kontroverzní génius Lars von Trier jej poprvé představil na festivalu v Cannes.