V letové výšce Boeingu nemá lidské tělo šanci dlouho přežít. Přesto se najdou lidé, kteří do téhle výšky šplhají, aby pokořili Everest, nejvyšší horu světa. Kašlou na nepohodlí, zimu, nástrahy počasí i na to, že se dolů už taky nikdy nemusí vrátit. Everest v režii Baltasara Kormákura rekapituluje jednu z nejtragičtějších expedic, při které majestátní masív poslal svým vyzyvatelům mrazivé varování. Píše se polovina devadesátých let a Himaláje se stávají oblíbenou turistickou destinací. Na osmitisícovky už nešplhají jen zkušení horolezci, ale táhnou se tam celá procesí dobrodruhů z celého světa. Horští vůdci Rob Hall (Jason Clarke) a Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) přesto nic nepodceňují a do své expedice na nejvyšší bod naší Země berou jen lidi, kteří mají něco za sebou. Všichni jsou skvěle připravení a vybavení, splnění snů jejich klientů by nic nemělo stát v cestě. Stačí však drobná odchylka od plánu, náhlá změna počasí a klíčovou otázku „Podaří se nám horu zdolat?“ vystřídá otázka mnohem zásadnější. „Dokážeme přežít?“ Maximální autenticity dosáhli tvůrci mimo jiné tím, že do lokací, kde se natáčelo, zařadili kromě Alp a Islandu také základní tábor na úpatí Everestu.

„Všichni tihle slavní herci poznali na vlastní kůži, jaké to je být v základním táboře, zažívat ukrutnou zimu, fyzicky náročné výšlapy a ve finále stanout tváří v tvář hoře. Každý z nich přiznával, že z tohoto zážitku při natáčení dost čerpal,“ říká režisér Kormákur. Díky dokonalému 3D zážitku si stejně intenzívní pocity z filmu odnesou i horám neholdující diváci.

Hrají: Robin Wright, Keira Knightley, Jake Gyllenhaal, Clive Standen, Josh Brolin, Sam Worthington, Jason Clarke, Emily Watson, Michael Kelly, Martin Henderson, John Hawkes, Vanessa Kirby, Elizabeth Debicki, Tom Goodman-Hill, Mia Goth, Naoko Mori, Micah Hauptman, Ingvar Eggert Sigurðsson, Todd Boyce, Demetri Goritsas, Charlotte Bøving