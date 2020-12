LIVE stream – Online debata: Bergman, bez Bergmana, k Bergmanovi

Skandinávský dům uvádí online debatu o jedné z nejvýznamnějších osobností švédského divadla i filmu Ingmaru Bergmanovi.

Povídat si budeme se Zbyňkem Černíkem, překladatelem ze švédštiny, který převedl do češtiny řadu Bergmanových knih a filmů, Dorou Viceníkovou, dramaturgyní Divadla Na zábradlí, a teatroložkou Karolínou Stehlíkovou. Moderuje Martin Severýn.

Debatovat budeme o různých tvářích Ingmara Bergmana: na tohoto velikána švédské kultury se zaměříme nejen jako na režiséra a dramatika, ale také spisovatele. Věnovat se budeme také problematice překladu jeho děl do češtiny a rovněž tradici uvádění jeho her v českých divadlech, včetně aktuální situace. Neopomeneme ani současnou inscenaci Persony Divadla Na zábradlí, ke které jsme zamýšleli uspořádat klasický divadelní večer naživo, dokud nás koronavirus nedonutil přesunout veškeré akce do virtuálního prostoru.

Besedu budeme streamovat živě ve čtvrtek 10. 12. od 19.00 na Facebooku Skandinávského domu a později bude dostupná také v záznamu na našem YouTube kanále.

Účast zdarma, bez nutnosti rezervace.