Večer s vítězem České ceny za architekturu – online

Adam Gebrian si do CAMPu pozval vítěze 5. ročníku České ceny za architekturu, kterým se stalo studio ov-a. Ateliér v čele s Jiřím Opočenským a Štěpánem Valouchem je také čerstvým držitelem prestižní Dezeen award v kategorii „business building of the year”. Oceňováni jsou zejména za obnovu a doplnění sídla firmy Lasvit v Novém Boru, kde architektura zrcadlí silnou tradici sklářství. Vyzdvihována je také jejich rekonstrukce více než třicet let nevyužívané uhelny stojící na dvoře Vysoké školy chemicko-technologické v pražských Dejvicích. Přeměněný prostor s novým hledištěm má iniciovat přednášky, setkávání a další neformální aktivity školy.

Akce probíhá pouze online. Stream můžete sledovat ZDE.