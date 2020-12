Živé vnitrobloky 2020: Vaše klima, vaše místo – online

Co máme pod okny? Tisíce drobných ploch, které tvoří živé město. Jedna z nich se může stát vaší srdcovou záležitostí a přinášet vám radost. Rádi uklízíte, pěstujete nebo lenošíte? Může to být přesně vaše místo. Můžete se tu potkat sousedy nebo nemusíte. Co se dnes jeví jako vize bude zítra standard bydlení. Na konferenci vám představíme zkušenosti s živými vnitrobloky v Německu, podíváme se na ukázky prací studentů AVU a budeme mluvit o plánu modrozelené infrastruktury našeho města. Zlepšení místního klimatu vám ukáží tahouni, kteří se zabývají kulturním a komunitním rozvojem a zahradní architekturou.

Akce probíhá pouze online. Stream můžete sledovat ZDE.

PROGRAM:

9:00 „Od A do Z“ proměnou vnitrobloku , Michal Křivohlávek a Barbora Týcová, koordinátoři, spolek Bieno



9:30 Vnitroblok jako nástroj chytrého města, Tereza Mácová, zahradní a krajinářská architektka, YYYY



10:00 Příspěvek zeleně vnitrobloků ke zmírnění změny klimatu a adaptaci města

Michael Pondělíček, vedoucí kanceláře KZI, IPR Praha



10:30 Komplexní přístup k vnitrobloku Mečislavova, Miroslav Šik, profesor architektury AVU



11:00 Urban green in Berlin - creating spaces for plants, animals and the community, Nina Fuchs a Lena Assmann, koordinátorky, Grüne Liga, Berlín



11:30 Komunitní mapování vnitrobloků

Tereza Špinková a Jindřich Pinc, koordinátoři, spolek Bieno



12:00 Festival Žižkovské mezidvorky v covidové pandemii, Slávka Hladíková, spolupořadatelka, Žižkovské mezidvorky



Konferenci moderuje Andrej Polák.