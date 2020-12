LIVE stream - Lobkowiczký advent letos jinak

V bláznivém roce 2020 není nic tak, jak jsme zvyklí. Kvůli koronavirovým opatřením jsme museli zrušit tradiční adventní trhy, ale protože bez adventu by to nebyly ty pravé Vánoce, připravili jsme pro Vás jeho oslavu virtuálně! Na třetí adventní neděli 13. prosince od 18 hodin budete mít jedinečnou možnost podívat se na zámky v Nelahozevsi a Roudnici nad Labem, na hrad Střekov a do Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě. Připraven pro Vás bude pestrý a jedinečný předvánoční program.

Sledujte živě 13. prosince v 18:00!

Těšit se můžete na:

Osobní pozdrav rodiny Lobkowiczů

Vánoční koledy od unikátního pěveckého souboru Bohemian Voice ze zámku v Nelahozevsi a z Lobkowiczkého paláce

Čtení krásné vánoční pohádky s babičkou Libuškou

Přednášku o historii zdobení vánočních stromků

Návštěvu zámeckého vinařství v Roudnici nad Labem s Williamem Rudolfem Lobkowiczem

Kreativní dílničky pro děti na středověkém hradě Střekov

Představení umělců a řemeslníků, kteří tvoří úžasné vánoční dárky

A mnoho dalšího!