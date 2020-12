LIVE stream - Knihex

Letos se zimní Knihex vzhledem k současné situaci uskuteční online. Rádi bychom ale co nejvíc zachovali živost a interaktivitu klasického Knihexu, tudíž se na stránkách https://www.knihex.cz/ budou moct setkat čtenáři se svými nakladateli živě alespoň přes videochat. Každý nakladatel bude mít k dispozici svůj „pokojíček“, kam za ním čtenáři budou mít možnost zavítat, probrat novinky, nechat si doporučit dárky k Vánocům nebo se jen tak zeptat, jak se má. Ale samozřejmě budou moct nakoupit i bez nutnosti se s nakladatelem takto napřímo spojit.

První online Knihex se uskuteční 12. 12. od 10 do 18 hodin zde

Mezi téměř třicítku statečných, kteří s námi do online Knihexu jdou, patří nakladatelství Akropolis, Artefactum, Baobab, BiggBoss, Bohemian Taboo, Bylo nebylo, Centrala, Cesta domů, DharmaGaia, Dynastie, jakost, Kher, Knihovna Václava Havla, Lipnik, Lógr, Národní filmový archiv, Nová beseda, Pipasik, Poketo, Rubato, 65. pole, Take Take Take, Trystero, Upapæpop, verzone, Větrné mlýny a wo-men.

Celý den bude probíhat také doprovodný program, který bude živě přenášený na Facebook a YouTube. Děti se budou moct těšit hned v 10 hodin na pohádku Andělíček Toníček od Buchet a loutek a později také na dvě výtvarné dílny z produkce kreativního epicentra Vzletná. Veškerý program pro děti bude tlumočen do znakového jazyka.

Pro dospělé jsou připraveny tři diskuse, jedna s českými hosty se bude týkat (anti)feministických tendencí v české literatuře, další bude pojednávat o francouzském komiksu a pozici českého komiksu v kontextu francouzské komiksové knižní produkce, zde přivítáme hosty z Francie. A poslední mezinárodní diskuse se bude týkat dopadů koronakrize na evropský knižní trh a možností jejího řešení.