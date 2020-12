Českoland grafika TMBK

Po nucené téměř dvou měsíční pauze se v podzemí pražského hotelu Pyramida v sobotu opět otevře velkolepá výstava Českoland, za kterou stojí grafik a satirik Tomáš Břínek, známý pod pseudonymem TMBK. Návštěvníci tu uvidí například Andreje Babiše ve vězení, znovu uslyší věštby Jolandy nebo na vlastní kůži pocítí, co prožívala „bába pod kořenem“. Pro veřejnost bude výstava otevřená až do 31.prosince.

Výstava Českoland se odehrává v podzemních prostorách Orea Hotelu Pyramida na pražském Strahově. „Tohle místo jsme zvolili kvůli jeho širokému využití. V podstatě celý prostor jsme si totiž mohli předělat přesně ke svému obrazu. Využili jsme jak rozsáhlé suterénní prostory, tak i schody přímo v hotelu,“ říká grafik Tomáš Břínek. Připravit všechno do veřejnosti prezentovatelné podoby bylo dost náročné. „Do poslední chvíle jsem nevěřil, že se nám podaří otevřít, ale naštěstí se to povedlo, za což děkuju hlavně hlavnímu výtvarníkovi Marku Brožkovi a producentovi Petru Cífkovi, kteří na místě trávili bezesné noci. Určitě se dorazte na výsledek podívat,“ popisuje Tomáš.

Výstava Českoland bude fungovat od soboty 5.12. do 31. prosince v Orea Hotel Pyramida na Praze 6. Otevřeno je každý den. Ve všední dny zpravidla v době od 14.00 do 21.00, o víkendu pak od 12.00 do 21.00.