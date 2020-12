Martin Mainer - Past / Minulost

Přijměte srdečné pozvání na výstavu / Please accept our cordial invitation to the exhibition.

Past / Minulost

Martin Mainer

10. 12. 2020 - 18. 2. 2021

vernisáž čtvrtek 10.12. od 19:00 - facebook událost

Nová galerie, Balbínova 26, Praha 2

V den vernisáže čtvrtek 10.12. bude galerie otevřena od 14:00 do 21:00.