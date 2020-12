Divadelní představení s neotřelým a v mnohém objevným pohledem na život Jana Wericha.

Klaun, filosof, dědeček, otec, kamarád. To všechno charakterizuje Jana Wericha. O čem ale snil? Co utvářelo jeho osobnost? Čím by byl bez Voskovce a Ježka?

Pojďme se podívat do hlavy jednoho z největších Čechů. K tomu si u nás dejte sklenku sektu. K dispozici jsou i VIP vstupenky se šampaňským a občerstvením v ceně.

Autorská hra Werich je první divadelní projekt, kde uvidíte videomapping.

Hrají: Vojtěch Kotek, Václav Kopta, Jan Nedbal, Jan Vápeník, Matouš Ruml, Berenika Kohoutová, Pavla Beretová, Jiří Maryško, Jan Vlas, Daniel Šváb, Vanda Chaloupková, Tereza Marečková.