LIVE stream - Vymňouknuté Vánoce s Lexou

Právě pro vás chystáme Vymňouknuté Vánoce s Lexou. Kočka Lexa by se chtěla naučit péct cukroví, ale trochu na to peče. Kočka Lexa by chtěla zpívat koledy, ale zpívá, jako když kočku taháš za ocas. Kočka Lexa touží poznat vánoční zvyky, ale má jen kočičí zlozvyky.

Kreativní dílny pro malé i velké každou adventní neděli u vás doma.