LIVE stream – Potřebujeme se: Staň se i ty Mikulášem – potravinová sbírka a velký streamovaný koncert

Podpořte svým darem rodiče samoživitele, osamělé, seniory či rodiny v krizi.

Charitativní sbírka potravin spojená s velkým streamovaným koncertem. Živě streamovaný koncert během kterého vystoupí tři desítky osobností bez nároku na honorář. Do sbírky se může snadno zapojit každý. Buď můžete přispět zde přímo zde, nebo při nákupu potravin do košíku můžete přidat o několik položek trvanlivých potravin navíc a ty odnést jedno z desítek sběrných míst v ČR nebo přímo do Rock Café na Národní třídě. Zde bude pro tuto příležitost určené okénko, u kterého lze svůj nákup odevzdat své oblíbené osobnosti. I zdánlivě malá pomoc má velký význam! Sbírku potravin můžete také podpořit i prostřednictvím Donio a také Košík.cz. Ten nabídne možnost přispívat do potravinových bank dlouhodobě, klidně s každým vaším nákupem. Děkujeme!

Seznam sběrných míst najdete na www.potravinovebanky.cz.