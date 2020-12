Potěšte děti z dětského domova díky Stromu splněných přání

Potěšte opuštěné děti ze žateckého dětského domova a staňte se jejich Ježíškem i v letošním roce. Díky obchodnímu centru Atrium Flora máte šanci udělat dobrý skutek a potěšit jedno z 87 žateckých dětí dárkem ze Stromu splněných přání.

Již od 1. prosince 2020 můžete udělat dobrý skutek a obdarovat jedno z dětí ze žateckého dětského domova. Obchodní centrum Atrium Flora se opět rozhodlo podpořit tento domov a uspořádat ve spolupráci s ním akci Strom splněných přání. Ta plní každoročně přání desítek dětí z dětského domova. Obdržené dárky jim vykouzlí úsměv na rtech a v žateckém domově zavládne štěstí a vděčnost za poskytnuté dary.

Staňte se i vy letos anonymním Ježíškem, a nejen vzhledem k současné situaci, kdy jsou děti navíc izolované, jim udělejte vánoční radost. Nezapomínejme, že ne každý z nás má možnost trávit Vánoce s našimi nejbližšími. Přání dětí ze žateckého dětského domova umístěná na strom v obchodním centru Atrium Flora na pražském Žižkově bude možné splnit od 1. do 23. prosince 2020. Pak budou dárky odvezeny do dětského domova. Udělat radost je jednoduché – vyberte si jedno z přání na stromě a splňte ho. Potěšte ty, které jejich vlastní rodiče potěšit nemohou. Volba, který dárek se rozhodnete darovat, je čistě na vás. Konkrétní přání dětí jsou různá, od základních potřeb, jako je oblečení či obuv, přes hračky po batohy do školy.