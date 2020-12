Sám sobě terapeutem | Webinář

Vyskočte ze spirály negativního myslení a rozbijte vzorce chování, které vás omezují! Trápíte se někdy zbytečným přívalům otázek, které zpochybňují váš život? Přehráváte si donekonečna v hlavě své chyby a přešlapy? Zasekli jste se někdy ve své hlavě a nedokážete se vrátit do stavu spokojenosti? Obáváte se, že vaše mizérie může přerůst až do úzkosti či deprese? Seznamte se s jednoduchou, ale účinnou metodou kognitivní restrukturalizace, která vám pomůže identifikovat nežádoucí vzorce myslení a změnit způsob fungování vaší mysli, abyste se zbavili břemena negativních zmínek o sobě. O tom, co dokážeme udělat sami pro sebe a jak si zlepšit kvalitu života, nám povypráví psychoterapeut Roman Pešek.



Roman Pešek bude poutavě vyprávět o:

– kognitivní restrukturalizaci

– úzkostných a depresivních poruchách

– metodách a způsobech svépomoci

– metodě psaní terapeutických dopisů

– tom, jak se zbavit negativních myšlenek a vzorců chování

– identifikaci, ventilaci a zpracování emocí spojených s minulými stresujícími zážitky (často z dětství)



Mgr. Roman Pešek

je kognitivně-behaviorální terapeut, supervizor a lektor s dlouholetou praxí s individuální a skupinovou terapií klientů s úzkostnými a úzkostně-depresivními poruchami. Je také předsedou pracovní skupiny pro psychoterapii v sociálních službách při Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Je členem České asociace pro psychoterapii a České společnosti KBT. Je autorem anebo spoluautorem mnoha odborných a populárně-naučných publikací a článků. Má vlastní soukromou praxi a externě spolupracuje s pražskou Psychosomatickou klinikou.



JAK WEBINÁŘ FUNGUJE?

— Přihlašování levou zadní: Na webinář se můžete připojit přes svůj telefon anebo notebook, nepotřebujete k tomu žádné další technické vybavení.

— Před konáním webináře vám v den jeho konání na e-mail pošleme odkaz na Clickmeeting, přes který se na webinář lehce připojíte. Pokud si vstupenku zakoupíte v den konání webináře, odkaz vám zašleme půl hodinu před jeho začátkem.

— Zážitek pro aktivní i pasivní posluchače: Do webináře se můžete aktivně zapojit a klást otázky, ale zároveň je určený i pro ty účastníky, kteří chtějí raději jen poslouchat.



VÝHODY WEBINÁŘE:

— Zúčastnit se ho můžete z pohodlí vašeho domova anebo kanceláře.

— Na druhý den po uskutečnění webináře dostanete k dispozici záznam.

— Efektivnější využití vašeho času bez potřeby cestovat.

— Možnosti klást otázky a komunikovat s lektorem webináře.

— Na jeden vstup se může zúčastnit celá rodina