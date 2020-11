DOX live: Iben Nagel Rasmussen

Iben Nagel Rasmussen je legenda světového divadla, členka Odin Teatret a fascinující osobnost. Umí zachytit oživující impulsy, pohyb i hlas v okamžiku zrodu, a rozvíjet jejich proud až k jednání, jímž může být jak chvějivá nehybnost, tak extatický tanec. Je to šamanka, dokáže naplnit prostor všemi formami života a hrát si s nimi. Pětidenní dílnu i večer s Iben jsme bohužel museli odložit, nyní zveme alespoň na rozhovor DOX live.

Iben si jako herečka i učitelka vypracovala jedinečný způsob tréninku performera, který boří hranice mezi divadlem, tancem a vokální performancí – chce oprostit pohyb těla i ducha od dřiny a hledá proudění a kvality energie pomocí přesných úkolů – nepřestává hledat „průzračné tělo“.

Iben od 80. let vychovala dvě generace divadelních a tanečních tvůrců od Latinské Ameriky přes Evropu po Asii. Posledních několik let se věnuje pouze uzavřené skupině Bridge of Winds. I proto je DOX poctěn možností nabídnout neopakovatelnou příležitost: výjimečný trénink rozvoje hereckých, tanečních a vokálních možností Bridge of Winds s jeho autorkou. Pětidenní prosincovou dílnu jsme bohužel museli ze zřejmých důvodů odložit a nyní hledáme termín na jaře/létě roku 2021.