Zachraňte kouzlo Vánoc - 4 adventní hry v Praze

Kreativní, vědomostní i pohybové úkoly, české vánoční tradice (hledání jmelí, házení střevícem, pouštění lodičky, výroba svícnu), doprovodná vánoční hudba a ještě mnohem více. Vyrazte s dětmi kdykoliv mezi 29.11. a 20.12.2020.

Praha - Ladronka, Stromovka, Stará Hostivař, Central park P13. Na bílém obláčku sešli se na nebi 4 vánoční andílci, aby i letos pomohli vytvořit kouzelné a nezapomenutelné Vánoce. Každý z nich má své důležité poslání. Šíří mezi lidmi totiž to, co si o Vánocích vzájemně přejeme - lásku, štěstí, zdraví a pohodu. Letos se ale něco přihodilo a andílci budou potřebovat vaši pomoc, aby to své poslání mohli splnit ...

Vyrazte s dětmi kdykoliv mezi 29.11. a 20.12.2020 do romantických pražských zákoutí a nechte se unést pohádkou českých Vánoc. Potřebujete pouze chytrý telefon, mobilní aplikaci Hravýlety a pár drobných rekvizit, které se najdou v každé domácnosti. V cíli trasy čekají na děti odměny. Čekají na vás také soutěže o hodnotné ceny od společnosti Mattel a Promaledobrodruhy.cz