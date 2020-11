LIVE stream - Představte nám svého Ježíška

Zapojte se do naší výzvy a vytvořte doma živý betlém, jaký svět neviděl! Do kompozice betlémského výjevu neváhejte zapojit celou rodinu. Zamyslete se, jaké postavy zvolíte, prohledejte skříně a vyberte jim kostýmy, najděte pro ně vhodné dekorace, kulisy a rekvizity. Využijte všech možností, které jen vaše domácnost, fantazie a technické prostředky nabízí.

Své dílo vyfoťte a pošlete nám ho v co nejvyšší kvalitě nejpozději do 29. listopadu 2020 e-mailem na adresu info@adventvpisku.cz. Připojit můžete i krátký vzkaz nebo poselství. Všechny došlé živé obrazy zveřejníme na našem facebooku a webu. Ty nejpovedenější navíc vytiskneme a vystavíme na celý advent až do Tří králů pod vánočním stromem na Velkém náměstí v Písku. Desítku z nich odměníme věcnou cenou za nejlepší dílo.

Projekt je součástí akce Advent v Písku a vznikl ve spolupráci s dětskou galerií Sladovna Písek.