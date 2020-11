Galina Miklínová / Muzeum Lichožroutů – online vernisáž

Retrospektiva Galiny Miklínové promění Villu Pellé v Muzeum Lichožroutů.

Muzeum Lichožroutů - vstup vítaný!!! Tak se bude jmenovat výběrová multimediální retrospektiva vynikající ilustrátorky, výtvarnice a filmařky Galiny Miklínové, kterou pro malé i velké návštěvníky připravila Villa Pellé. Výstava bude podle původních plánů zahájena 1. prosince 2020 online vernisáží. Na své první návštěvníky si však bude muset počkat do uvolnění vládních nařízení. Do té doby mohou příznivci Lichožroutů do galerie alespoň vyslat své liché ponožky, které se stanou součástí instalace.