Pražský divadelní festival německého jazyka

Letošní jubilejní 25. ročník Pražského divadelního festivalu německého jazyka se uskuteční od 1. do 9. prosince s výmluvným podtitulem „diesmal digital“. Přehlídka výrazných německojazyčných inscenací dostala, vzhledem k aktuálním protipandemickým opatřením, digitální podobu. K vidění budou (s českými titulky) aktuální inscenace z prestižních německých scén, včetně slavného nezávislého souboru She She Pop.

Výrazné místo v programu má letošní laureát Ceny Josefa Balvína – Činoherní studio v Ústí nad Labem s Funny Games.

Každá inscenace bude na webové stránce festivalu uváděna tři dny, vždy od 20.00–23.59. A pro diváky zcela zdarma! Po vybraných inscenacích budou navíc následovat online diskuse s tvůrci.

Program 25. Pražského divadelního festivalu německého jazyka diesmal digital

Út, st, čt 1., 2. a 3. 12., 20:00–23:59

Deutsches Theater Berlin / Friedrich Schiller: Marie Stuartovna / Režie: Anne Lenk

St, čt, pá 2., 3. a 4. 12., 20:00–23:59

Thalia Theater Hamburg / Szczepan Twardoch: Boxer / Režie: Ewelina Marciniak

Čt, pá, so 3., 4. a 5. 12., 20:00–23:59

Thalia Theater Hamburg / William Shakespeare: Něco za něco / Režie: Stefan Pucher

Pá, so, ne 4., 5. a 6. 12., 20:00–23:59

She She Pop / 7 sester – Skupinový portrét volně podle Čechova

So, ne, po 5., 6. a 7. 12., 20:00–23:59

Cena Josefa Balvína – Činoherní studio Ústí nad Labem / Tomáš Loužný, Karel F. Tománek: Funny Games / Režie: Tomáš Loužný

Ne, po, út 6., 7. a 8. 12., 20:00–23:59

Münchner Kammerspiele / Falk Richter & Anouk van Dijk: Touch / Text a režie: Falk Richter / Režie a choreografie: Anouk van Dijk

Po, út, st 7., 8. a 9. 12., 20:00–23:59

SchauSpielHaus Hamburg / Alice Birch: Anatomie sebevraždy / Režie: Katie Mitchell