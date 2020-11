MittelCinemaFest: Padrenostro

Řím, 1976. Valeriovi (Mattia Garaci) je deset let a má velmi bujnou fantazii. Dětství se mu obrátí naruby, když se stane součástí atentátu spáchaného teroristickou skupinou na jeho otce Alfonsa (Pierfrancesco Favino). Od této chvíle život celé rodiny dramaticky poznamená strach a pocit zranitelnosti. Jenže právě v těchto těžkých dnech se Valerio seznamuje s Christianem (Francesco Gheghi), chlapcem o něco starším než on, samotářem a drzým rebelem, který jako by se zjevil odnikud. Toto setkání v létě plném objevů navždy změní jejich život.