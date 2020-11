MittelCinemaFest: Tkaničky

Neapol na počátku 80. let: manželství Alda a Vandy se dostane do krize, když se Aldo zamiluje do mladé Lidie. O třicet let později jsou Aldo a Vanda stále svoji. Průzkum citů, příběh loajality a nevěry, křivdy a studu. Zrada, bolest, tajná krabice, zničený dům, kočka, hlasy zamilovaných a těch, co se již nemilují.

Délka: 100 minut

Stav zdravotní nouze nezastaví MittelCinemaFest, který v rámci VIII. ročníku představí v bezplatné online projekci pro celou Českou republiku ta nejlepší díla z nejnovější italské filmové produkce, v níž budou zahrnuty také filmy promítané na posledním berlínském a benátském festivalu.