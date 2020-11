Mývalové v éteru - The Rockoons livestream

Pohodlně se usaďte, zajděte si pro pivo či něco podobně dobrého do nejbližšího okýnka a přesně v osm si nalaďte rockooní livestream z nové zkušebny. Zahrajeme vám výběr hitů, prostě all the best (and wurst), nalákáme vás na naše první album, a ještě po vás budeme loudit peníze. Co lepšího si naplánovat pro příští páteční večer?

https://youtu.be/cV6KFmGBnks