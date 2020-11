Trollové: Světové Turné

Přijeďte se k nám odreagovat. Procházkou kolem stadionu s krásnou vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. To vše je u nás na dosah ruky. Objevte kouzlo sledování filmu na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů. Objednejte si svůj oblíbený drink, dejte si něco dobrého k jídlu … a už jen vychutnávejte filmovou podívanou.

Hudba – Kino – Bar

Již název filmu vypovídá o tématu, kolem kterého se příběh točí. Existuje totiž teorie, že by se každý člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi. Tato malá intoxikace totiž Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli planety, žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly. Existují tedy i Techno Trollové, Country Trollové, nebo Rockoví Trollové. Těm vládne královna Bárbra, která upřednostňuje nejen trochu drsnější muziku, ale i agresivní představu, že rock je jediná správná muzika a že by měla hrát po celém kontinentu. Tohle už není problém, který by Poppy dokázala vyřešit vřelým objetím s písničkou. A proto se společně se svým největším kamarádem Větvíkem vydává na hudbyplnou pouť do neprobádaných končin, aby našla způsob, jak rockovou kolegyni zastavit, než svět ovládnou kytarové riffy.