Psychedelika v terapii a seberozvoji | Webinář

Na vrchol je vynesla 70. léta a éra hipíků, dnes je tradiční společnosti netolerují. Pravdou však je, že psychedelické látky jsou tu s námi odnepaměti a jejich postavení a význam ve společnosti se neustále mění. Jejich výzkum dnes zažívá celosvětovou renesanci, a my se proto podíváme na to, jakou úlohu hrají v seberozvoji. Mají léčebné účinky a dokáží je vědci zbavit nálepky rekreačních drog? Odborník v této oblasti, Filip Tylš, nám přiblíží studie, které popisují pozitivní účinek psychedelik v léčbě některých duševních onemocnění. Tento účinek je nyní jasně rámován do metody psychedeliky – asistované psychoterapie. Spolu s tím stoupá i zájem o jejich seberozvojový potenciál, a to nejenom u uživatelů psychedelik, ale i u lidí, kteří se o ně zajímají spíše teoreticky. Přednáška se bude věnovat komplexnímu představení těchto fascinujících látek a nastíní některá úskalí spojená s jejich integrací do současné společnosti optikou autora.



Filip Tylš bude poutavě vyprávět o:

– neurobiologických a psychologických mechanizmech účinku psychedelik

– studiích, které popisují pozitivní účinek psychedelik v léčbě některých duševních onemocnění

– metodě psychedeliky – asistované psychoterapie

– seberozvojovém potenciálu těchto látek

– úskalích spojených s integrací psychedelik do současné společnosti



MUDr. Filip Tylš, Ph.D.

je psychiatr a neurovědec v Národním Ústavu Duševního Zdraví, člen České psychedelické společnosti a psychoterapeut v soukromé praxi. V roce 2019 dokončil specializační vzdělávání v psychiatrii. Zaměřuje se na psychedeliky – asistovanou psychoterapii a výzkum psychedelik (EEG koreláty psychedelické zkušenosti). Absolvoval výcvik v gestalt psychoterapii a vzdělání v kalifornském výcviku na CIIS (Psychedelic-Assisted Therapies and Research Certificate Program). V roce 2017 publikoval knihu Fenomén psychedelie.



