LIVE stream - Prague Fringe Reimagined

S potěšením oznamujeme, že jsme odhalili program Prague Fringe Reimagined - festivalu živých streamů českého divadla. Dámy a pánové, račte zbystřit! Celosvětově proslulý festival Prague Fringe je opět tady! Tentokrát ve zbrusu nové podobě, která vznikla navzdory (a kvůli) pandemii koronaviru.

Díky grantu Ministerstva kultury ČR na podporu digitálního umění, Nadačnímu fondu Avast a Magistrátu Hlavního města Prahy bude možné sledovat přenosy na webové stránce Prague Fringe zcela zdarma.

Loutková představení pro děti i dospělé, fyzické divadlo, multimediální inscenace a další - to všechno je Prague Fringe Reimagined!

Letos v listopadu se v rámci Prague Fringe nesjedou divadla z celého světa do České republiky, jako je tomu obvykle. Bude to přesně naopak: Prague Fringe Reimagined představí to nejlepší z českého divadla světu.

Od 24. do 29. listopadu si budou diváci z pohodlí svých domovů moci zvolit z pečlivě uváženého výběru těch nejlepších nových divadelních inscenací, které může Česká republika nabídnout. Živá vystoupení budeme natáčet na několik kamer a ve vysoké kvalitě přenášet na webovou stránku Prague Fringe. Náš obsah budou sdílet spřátelené Fringe festivaly po celém světě (kterých je 250), a to jak v daleké Austrálii, tak v oblastech, odkud pocházíme, jako je třeba město Brighton v Anglii. Skrze svou síť budou festival do celého světa přenášet také Česká centra.

Podrobný bohatý program