Lucie Tallová / Looking Through / Pragovka Gallery Entry

Pragovka Gallery zve na výstavu Lucie Tallové Looking Through, která započne vernisáží 1.12. a bude přístupná online do 31.12. Kurátorkou výstavy je Lucia Miklošková.

Autorka ve své tvorbě využívá typicky postmoderní postupy jako jsou sbírky, uchovávání a vytrácení vzpomínek, těžištěm jejích témat je paměť v kontextu času. Klasické médium malby spojuje s prostorovými instalacemi, objekty a fotografií a vytváří tak nové příběhy kombinující realitu a fikci.

Výstava bude po dobu trvání přístupná na našem Facebooku a YouTube kanále.