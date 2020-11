Tramvaj restrikce a motivace Důležité upozornění! Na vědomí se dává, že při svých cestách do práce či do školy, je nutné dbát zvláštní opatrnosti! Mohlo by se vám totiž stát, že náhodou narazíte na tramvaj, která místo cestujících projíždí Prahou s cennými uměleckými artefakty. Je plná obrazů. Jedná se o iniciativu mezinárodně uznávaného malíře Heshama Malika.

„Doba je těžká pro nás pro všechny. Působím v oblasti kultury a situace je kritická. Vidím, jak lidé přicházejí o práci, majetek, vztahy. Z řady mých kolegů jsou dnes lidé ve skladech hypermarketů. To jsou často nevratné změny povolání a kultura si to nezaslouží. Vytvořil jsem tento projekt, abych dodal lidem odvahu a lepší náladu. Doufám, že se přidají i jiní umělci a Covid nám kompletně kulturu nevezme.“ vysvětluje autor a dodává: „V době mé největší krize jsem si vzpomněl na nedávno zesnulého profesora Rudolfa Zahradníka. Během našich diskuzí mi říkal, že v životě je potřeba nahlížet věci jinak a snažit se o nemožné, i když je to nekomfortní. Rozhovory s ním byly době mých prvních let v Čechách velmi cenné.“

Když se opět zavřela muzea a galerie, zůstali všichni umělci opět bez možnosti vystavovat. Tak si Malik vytvořil svou vlastní pohyblivou galerii. Možná to zní jednoduše, ale vzhledem k současně platným, a přitom neustále se měnícím restrikcím, to byl, stručně řečeno, běh na dlouhou trať. Je to mnohem těžší, když se lidé vzájemně nemohou podpořit nebo je jim v podstatě jedno, co se děje a jen čekají na vývoj situace. Historicky víme, že společnost vzkvétá i padá díky kultuře.

„Dětství v Indii bylo plné výzev a člověk se prostě musel naučit přežít a hledat cesty i v nepříznivých podmínkách. A ty podmínky, které tento rok zažíváme, jsou pro lidi z kulturní scény velmi špatné. Nechtěl jsem zůstat v nečinnosti.“ Vysvětluje Malik a doufá, že tento projekt, který začíná Prahou jezdit od 20. listopadu 2020, bude motivovat a k dalším uměleckým projektům, které zpestří život obyvatel Prahy. Tramvaj vyjíždí ve 12.00 ze zastávky Vozovna Střešovice, pokračuje Hradčanská, Strossmayerovo náměstí, Náměstí Republiky, Národní divadlo, Staroměstská, Malostranská, Pražský hrad, Brusnice a znovu se vrací do Vozovny.