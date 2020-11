Synchronizované vernisáže na Pragovce / Looking Through / Love or Fight

Pragovka Gallery zve na tandem vernisáží výstav Lucie Tallové Looking Through a Ladislava Vlny Love or Fight. Lucie Tallová představí ve výstavě svou nejnovější tvorbu a site-specific instalaci inspirovanou industriálním rázem galerie. Ladislav Vlna vás poté seznámí s technikou metalurgické malby, kterou sám vyvíjí již více než jednu dekádu. Synchronizované vernisáže proběhnou formou online streamu na Facebooku a YouTube v úterý 1.12. od 18:00.

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.