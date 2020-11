LIVE stream - Cirk La Putyka - Ústředna89

CIRK LA PUTYKA uvede 17. listopadu od 16 do 21.30 speciální vydání telefonického happeningu ÚSTŘEDNA89 s osobnostmi sametové revoluce i herci a sportovci:

K telefonům v prostoru Jatek78 zasednou kromě herců souboru Cirk La Putyka například Jaroslava Šiktancová, Monika Pajerová, Břetislav Rychlík, Čeněk Pýcha, Michal Šmíd, Jan Potměšil, Saša Rašilov, Eva Samková či Petr Šimůnek.

Speciální vydání Ústředny89 17. listopadu je věnováno připomínce 31. výročí Sametové revoluce a oproti obvyklým dílům začne již v 16 hodin, potrvá do 21.30 a nabídne výjimečné hosty.

Stream si můžete pustit na YouTube kanálu Cirku La Putyka.

Program je rozdělen do tří částí. Od 16.00 do 17.30 nejprve usednou k telefonům herci jako postavy z představení souboru Cirk La Putyka. “Volající tak budou mít šanci se nás ptát například na cokoliv ze zákulisí,” říká principál souboru Rosťa Novák ml. Od 17.45 do 19.45 oslaví soubor výročí s osobnostmi, které se v roce 1989 buď přímo na revoluci podílely, nebo o ní hodně ví - například Jaroslava Šiktancová, Monika Pajerová, Břetislav Rychlík, Čeněk Pýcha nebo Michal Šmíd. “Takže jim mohou zavolat i vaše děti a doplnit si znalosti moderní historie,” dodává Rosťa Novák. Během poslední hodiny od 20.00 do 21.30 si pak volající na telefonní lince 245 007 117 mohou popovídat s hosty jako Jan Potměšil, Saša Rašilov, Eva Samková či Petr Šimůnek.

Hovory, jak se všichni volající na začátku dozví, jsou nahrávány a živě formou mixu vysílány během vi-deostreamu z happeningu na sociálních sítích souboru a divadla Jatka78. Cena telefonického hovoru je dle tarifu volajícího.