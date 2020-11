Katarzia & Člověk krve

Pusťte si hudbu i do obýváku! Aktuální situace sice nehraje do karet pouličním koncertům, ale to neznamená, že Korzo Národní bude potichu. Ba naopak! Díky streamu Radia Wave ze čtvrtého patra obchodního domu Máj vám živě až do vašich přijímačů zazpívají písničkáři Katarzia a Člověk krve.

15:15-16:00 Člověk krve

Mladý písničkář a poutník ze Stříbrné Skalice vystupuje pod uměleckým pseudonymem Člověk krve. Pod poněkud svérázným jménem se ale ukrývají něžné kytarové melodie a poetické texty plné tajemné mystiky. Právě asi díky své nezaměnitelné poetice se udržel několik týdnů v čele hitparády Velká sedma Radia 1. Nedávno spatřilo světlo reflektorů nové album V kuchyni, které vydal pražský label Divnosti. Jestli si ho poslechnete právě v kuchyni nebo třeba z postele, to už ale necháme na vás!

18:00-18:45 Katarzia

Katarzia je slovenská zpěvačka, producentka a skladatelka žijící v Praze. Její texty jsou plné osobních výpovědí, citlivých ženských témat a metafor. Na hudební scéně září od roku 2013 a za tu dobu už stihla vydat čtyři desky – ta poslední vyšla letos v dubnu s názvem Celibát a podílel se na ní producent Jonatan Pastirčák. Její hlas se krásně rozezní ať už za doprovodu orchestru, elektronické hudby nebo akustické kytary, se kterou začínala. Tak si dejte nohy na stůl, zaposlouchejte se a hudební katarze vás určitě nemine!

Svoboda je především zodpovědnost. Oslavte s námi výročí sametové revoluce zrovna tak – ze svých obýváků sledováním streamů, které pro vás připravujeme. Protože jen díky společné solidaritě a zodpovědnosti každého z nás si nabytou svobodu udržíme a budou si ji moct naplno užít opravdu všichni.