Sametové posvícení 2020

Milí přátelé Sametového posvícení, letošní 17. listopad asi většina z nás bude slavit doma, ale přišlo by nám líto neodpálit alespoň malý ohňostroj radosti a humoru, který je potřeba možná víc než jindy. Plánujeme do ulic a médií vyslat alespoň symbolický náznak karnevalového průvodu. I letos v rámci Festivalu svobody, viz https://www.facebook.com/festivalsvobody

Oproti jiným ročníkům bude vše jinak. Nebudou to neziskovky ani studenti, ale pár statečných výtvarníků a snad právě Vy, kdo posvícení vytvoří! Průvod bude malý, jedna laterna a pár masek, které budou dodržovat patřičné rozestupy. ZÚČASTNĚTE SE! Napište nám a přijďte od pondělí do pátku odpoledne (do 20:00) do našich dílen hned u tram. zastávky Pražská tržnice (bez č.p). Nečekejte žádné davy, max 2 lidi, velký prostor a hygienická opatření. Masky budou velmi jednoduché na výrobu. Máme pro Vás know-how i materiály, zejména kosmonautské přilby vhodné pro výpravy do budoucnosti, ze kterých není návratu. Pokud raději zůstanete doma, zkuste si vyrobit libovolnou masku na téma mutace (viz níže). Vítáme i recykláty masek z let minulých. Masky nás snad ochrání před virem.

Vaše výtvory vyfoťte a sdílejte s popiskem #vstricnovymmutacim, @sametoveposviceni a #samialespolu, což je motto letošního Festivalu svobody, jehož jsme součástí. Virus se šíří jako neviditelná armáda, proti které vlády přijímají obranné STRATEGIE. I my, tak jako želvy ninja, zmutovaní teenage hrdinové, sedíme ve svých (online) kanálech, pojídáme pizzu a promýšlíme strategii. Bereme letošek jako příležitost uvědomit si, že síla 17. listopadu se nemusí demonstrovat pouze masou lidí na ulici. Spojují nás myšlenky, smysl pro humor, estetika, média. V každém případě nechceme, aby naše akce ohrozila něčí zdraví. Budeme nosit masky či roušky, rozprostřeme se na co největší plochu, případně zvolíme různé trasy. Průběh: 15:00 sraz masek na Kampě 15:30 pohyb směrem ke Karlovu mostu 16:15 procházíme Smetanovým nábřežím 16:30 vstupujeme na Národní třídu 17:15 přecházíme ulicí 28. října do ulice Na Můstku 18:00 zakončujeme průvod na Staroměstském náměstí