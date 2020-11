LIVE stream - S kůží na trh – program online

Vzdělávací program ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ k výstavě ULTRASUPERNATURAL

role „umělec“

Co to znamená jít „s kůží na trh“? Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při jakékoli tvorbě? Díla umělců, spisovatelů, skladatelů a dalších nás často zvou do jejich vlastních příběhů a autenticita je oceňována, ať už zprostředkovává krásu, radost, nebo zoufalství. Reakce sice může trvat a být hodně rozdílná, ale originální tvůrce jde vždy s kůží na trh.

Výstava Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina je vyústěním více než dvacet let trvajícího projektu. Vypráví životní příběh umělců a posledního papuánského domorodého kmene Yali Mek, který autoři navštívili od roku 1997 celkem 11x. Od začátku nechtěli být pouze turisty a zkoumání přenesli do kreseb, videí, objektů, fotografií i monumentálních soch, které se staly součástí dalšího poznávání se. Plnili tak přání svá i původně kanibalských kmenů. Jak může říkat název výstavy, „Neobyčejně nadpřirozený“, dlouhodobý vztah vedl k vědomí zcela odlišného vnímání světa, prostředí i duchovna. A právě jinakost, její hodnota i ztráta, je jedním z důležitých motivů výstavy a programu.

Vzdělávací program obsahuje různé aktivity, diskuse a kvalitní záznamy výstavy s komentářem umělců – vše se závěrečnou reflexí. Jednotlivé části programu jsou přirozeně vyváženy a přizpůsobeny věku skupiny.