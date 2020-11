Festival francouzského filmu: Na palubu!

Paříž, jednoho srpnového večera. Chlapec potká dívku. Jsou sice stejně staří, ale každý žije v úplně jiném světě. Félix musí do práce, Alma odjíždí druhý den na prázdniny. Ale čert to vem! Félix se rozhodne, že Almu překvapí a rozjede se za ní přes celou Francii. Bere s sebou svého parťáka Chérifa, protože ve dvou se to lépe táhne. Ani jeden z nich nemá auto, takže se svezou s Edouardem. Samozřejmě, všechno je jinak, než si mysleli. Ale co se asi tak dalo čekat, když si člověk plete sny s realitou?