LIVE stream - Corpus Christi

V rámci online streamu „Moje kino Live“ proběhne projekce filmu „Corpus Christi“.

Corpus Christi / Jan Komasa / Polsko 2019 / 115 min. – Daniel je dvacetiletý delikvent, který v sobě v nápravném centru objeví duchovní poslání. Po propuštění by chtěl vstoupit do semináře a stát se knězem. I přestože to není kvůli jeho přestupkům z minulosti možné, Daniel se nevzdává. Odjíždí do malého městečka, kde se vlastním přičiněním i shodou okolností začne starat o místní farnost. Absurdní drama podle skutečné události tematizuje otázky víry, lásky, porozumění, poslání a hledání sebe sama.