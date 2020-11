LIVE stream - „Jimmy P.“

V rámci online streamu „Moje kino Live“ proběhne projekce filmu „Jimmy P.“.

Jimmy P. / Arnaud Desplechin / Francie, USA 2013 / 117 min. – Je polovina padesátých let. Americký indián Jimmy Picard (Benicio del Toro), který za druhé světové války bojoval v Evropě, trpí od návratu domů chvilkovými závratěmi, dočasnou slepotou, ztrátou sluchu. Lékaři ale nedokáží najít žádné fyzické příčiny. Do nemocnice pro válečné veterány proto povolají francouzského psychoanalytika, antropologa a odborníka na kulturu původních obyvatel Ameriky Georgese Devereuxe (Mathieu Amalric). Devereux se s Jimmy Picardem společně pustí do odhalování příčin Picardova stavu. Devereux se tak zapíše do dějin psychologie jako ten, kdo definoval post-traumatický syndrom, postihující válečné veterány.