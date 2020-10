LIVE stream - Psí láska + debata s Janou Henychovou

V rámci online streamu „Moje kino Live“ proběhne projekce filmu „Psí láska“. Po projekci bude následovat debata s hlavní protagonistkou filmu Janou Henychovou.

Vítáme vás ve virtuálním kině u vás doma. Našimi projekcemi navozujeme atmosféru kinosálu se vším, co k němu patří. Promítání se odehrávají v jeden konkrétní čas, sledovat film díky tomu můžete pozorněji a bez pauz, stejně jako v kině. Kromě projekce samotné je dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky. Mimo kvalitních filmů uvádíme i speciální přednášky a další originální obsahy.

„Moje kino Live“ vzniklo v době uzavření kamenných kin kvůli pandemii koronaviru na jejich podporu. Dočkalo se takové divácké obliby, že jsme se ho rozhodli zachovat a promítat pro všechny, kteří jsou rádi #spoludomavkine. Ať pro diváky z míst, kde některé filmy není možno vidět v kině, nebo třeba pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu nebudou moci do kina v daný den vyrazit. Pro tvůrce se platforma „Moje kino Live“ stává skvělým nástrojem, pomocí něhož se mohou setkat a oboustranně komunikovat se svými fanoušky ze všech koutů Česka v jednom okamžiku.

Psí láska / Linda Kallistová Jablonská / Česko 2020 / 80 min. – Dvanáct dní na překonání 1 200 kilometrů zasněženou pustinou. Takové jsou parametry závodu psích spřežení Finnmarksløpet, do nějž se opakovaně pouští česká chovatelka huskyů Jana Henychová. V létě Jana pořádá „psí“ tábory pro děti a vydělává si na to, aby se z Jizerských hor mohla přesunout 1 500 kilometrů na sever, do zimního Švédska. Tam se svými čtyřnohými spoluzávodníky zahajuje tříměsíční trénink, často v teplotách hluboko pod nulou. Připravují se na cíl ještě náročnější: zdolání drsného dálkového závodu, který se rok od roku víc profesionalizuje a amatérům jako Jana nastavuje vysokou laťku. Udrží Jana krok s ostatními v tomto náročném sportu, který bývá doménou mužů? Filmu dominují záběry podmanivé severské krajiny, ale točí se především kolem hlavní hrdinky a jejího životního stylu. Bezprostřední Jana nejde daleko pro ostré slovo, o to ryzeji ovšem vyznívají její komentáře − ať už se týkají toho, co se kolem ní právě děje, nebo poodhalují její náhled na život, k němuž už neodmyslitelně patří štěkot psí smečky.