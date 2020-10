LIVE stream - Slunovrat

V rámci online streamu „Moje kino Live“ proběhne projekce filmu „Slunovrat“.

Vítáme vás ve virtuálním kině u vás doma. Našimi projekcemi navozujeme atmosféru kinosálu se vším, co k němu patří. Promítání se odehrávají v jeden konkrétní čas, sledovat film díky tomu můžete pozorněji a bez pauz, stejně jako v kině. Kromě projekce samotné je dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky. Mimo kvalitních filmů uvádíme i speciální přednášky a další originální obsahy.

„Moje kino Live“ vzniklo v době uzavření kamenných kin kvůli pandemii koronaviru na jejich podporu. Dočkalo se takové divácké obliby, že jsme se ho rozhodli zachovat a promítat pro všechny, kteří jsou rádi #spoludomavkine. Ať pro diváky z míst, kde některé filmy není možno vidět v kině, nebo třeba pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu nebudou moci do kina v daný den vyrazit. Pro tvůrce se platforma „Moje kino Live“ stává skvělým nástrojem, pomocí něhož se mohou setkat a oboustranně komunikovat se svými fanoušky ze všech koutů Česka v jednom okamžiku.

Slunovrat / Ari Aster / USA 2019 / 140 min. – Vztah Dani a Christiana už nestojí za nic. Možná to ale spraví výlet do severní Skandinávie s partou kamarádů. V odlehlé vesničce odstřihnuté od okolního světa se tu jednou za 90 let, na letní slunovrat, koná speciální slavnost. Mladí Američané si užívají bezstarostné prázdninové veselí v místě, kde slunce nikdy nezapadá. Vše se ale zvrtne, když je vesničané přizvou k rituálům, při kterých se místní ráj na zemi mění v čím dál děsivější peklo. Horor Ariho Astera (Děsivé dědictví) ukazuje, že za bílého dne se mohou odehrávat ty nejtemnější věci.